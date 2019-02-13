ليوم رومانسي مميز.. 9 قواعد من الإتيكيت للرجل في عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

عيد الحب من المناسبات الخاصة التي تهتم بها معظم النساء، لما له من طابع مميز وأجواء رومانسية تضفي على العلاقة المزيد من مشاعر الحب بينهما، ويسعى الطرفاء لقضاء يوم مميز يُخلد في الذاكرة، لذلك تستعرض خبيرة الإتيكيت دينا علي في تصريحها لـ"الخليج 365" تسع قواعد من الإتيكيت على الرجل اتباعها هذا اليوم:

1-يجب عليك الاهتمام بها والتركيز معها فقط، وإبقاء الهاتف صامتًا أو إغلاقه.

2-عند اختيارك للهدية يجب أن تعبر عن شخصيتها، وأن تكون رومانسية، والاهتمام بشكل تغليف الهدية.

3-على الرجل التخطيط للاحتفال بعيد الحب، ويمكن قضاء نزهة مسائية، يمكنك أن تقومي بحجز طاولة في إحدى المطاعم ذات الطابع الهادئ والرومانسي.

4-يفضل ارتداء الألوان الداكنة، كاللون الرمادي، والأزرق الدكن، والأسود، عند الاحتفال في المطاعم الفاخرة، أو اختيار الملابس الكلاسيك بالألوان الفاتحة في حال قضاء أمسية عادية مع شريكة حياتك.

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5-عند الخروج للعشاء أو الاحتفال في الخارج عليك تقديم لها باقة من الورود الحمراء، قبل تقديم الهدية.

6-يمكن اصطحابها الى الفندق وحجز غرفة مليئة بالشموع والورود.

7- يجب الخروج بمفردكم دون اصطحاب الأطفال أو الخروج مع الأصدقاء

8-على الرجل مساعدة المرأة على خلع معطفها، وتعليقه في المكان المخصص للمعاطف أو خلفها على الكرسي.

9- من الأفعال المخالفة للإتيكيت كشف المبلغ المدفوع عند الانتهاء من الاحتفال أو دفع الفاتورة أمامها.

10-يفضل اصطحابها من المنزل، وفي حالة الاتفاق على المقابلة في المكان المخصص للاحتفال عليك التوجه للمكان قبلها بفترة.