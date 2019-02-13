أطول العمليات الجراحية في العالم.. إحداها استمرت 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– أميرة عبد الرازق
أحيانًا يضطر الأطباء إلى إجراء عمليات جراحية طويلة للغاية، إحداها يصل إلى أيام، ولا يعتبر طول العملية الجراحية دليلًا على تعقيدها بقدر ما هو دليل على تطور الطب الذي نجح في إجراء عمليات تستمر لمدة 4 أيام وثلاثة أيام وتنجح في النهاية.. في هذا التقرير سنتعرف إلى أطول العمليات الجراحية حول العالم.
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