منها عدم وضع المكياج.. 7 تحذيرات عند حقن الفيلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

يعتبر حقن الفيلر علاج تجميلي للتخلص من التجاعيد، وزيادة حجم الخدود والشفاه، عن طريق ملئ خطوط وأنسجة الوجه بمواد تركيبية أو طبيعية يتم حقنها في بعض أماكن الوجه.

وقال الدكتور عبد الرحمن حسين أخصائي الجلدية بأحد مراكز التجميل بالقاهرة، إن الحقن بالفيلر يعتبر إجراء آمن لا يسبب ألما، ويستخدم فيه الطبيب مخدرًا موضعيًا لتجنب الشعور بالألم أثناء الحقن، وتظهر نتيجة الحقن بعد عدة ساعات، وتصل للشكل النهائي بعد أسبوعين من الحقن.

ونصح أخصائي الجلدية بضرورة تجنب بعض النقاط التالية في أثناء الحقن، حتى لا يحدث يشوه بالوجه، أو تكتلات:

1-الابتعاد عن التدخين لمدة أسبوعين قبل الخضوع لحقن الفيلر.

2-تجنبي تناول الاسبرين ومسكنات الألم قبل الحقن بفترة، لعدم حدوث زيادة في سيولة العدم عند الحقن

3-احذري وضع مستحضرات التجميل، أو استخدام الليزر بعد الحقن.

4-تجنبي النوم على الوجه لمدة أسبوعين من الحقن، ويفضل الاستلقاء على الظهر، حتى لا تسبب ظهور التكتلات.

5-عدم التعرض لأشعة للشمس، دون وضع واقي الشمس كل ساعتين لمدة أسبوعين.

6-احذري الضغط على مكان الحقن، حتى لا تتسبب بتكتلات أو تورم بالجلد.

7-تجنبي الخضوع لجلسات تنظيف البشرة أو التقشير الكيميائي، لمدة أسبوعين.