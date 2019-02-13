"المصري للمرأة" يختتم المرحلة الأولى من الحملة القومية للتوعية بالمحليات

اختتمت المرحلة الأولى من الحملة القومية للتوعية بالمحليات، والتي نُفذت بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمركز المصري لحقوق المرأة على مستوى 6 محافظات، هي (القاهرة – كفر الشيخ – الشرقية – بني سويف – سوهاج – أسيوط).

وعقدت الحملة مؤتمرين بمحافظتي سوهاج وأسيوط يومي الأحد والإثنين الماضيين، حضرهما ما يقارب 700 شاب وفتاة، بالإضافة إلى عدد كبير من المشرفين على مستوى المراكز الإدارية المختلفة لكلا المحافظتين.

جاء ذلك بحضور كلا من مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بكل محافظة، وممثل عن وزارة الشباب في القاهرة، كما شرفنا بحضور مؤتمر محافظة أسيوط السيد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، ووكيل الوزارة الأستاذ محمد محمود.

وناقش المؤتمر التعريف بالإدارة المحلية، وأهدافها الاجتماعية والسياسية والإدارية، وبالإضافة إلى التطرق لمواد الإدارة المحلية في دستور 2014، وأهم المكتسبات الجديدة التي أضافها الدستور للمجالس المحلية، فضلاً عن تناول تشكيل المجلس المحلي بمستوياته المتعددة واختصاصاته المختلفة، وأهم الشروط الواجب توافرها للترشح للمجلس المحلي، وأهم أدوات الرقابة التي يستخدمها أعضاء المجلس المحلي للرقابة على الجهاز التنفيذي، وأخيرا كيفية الاستعداد لخوض انتخابات المجلس المحلي.

وجدير بالذكر أن المتحدثات في المؤتمر هن من القيادات الشابة التي قام بتدريبهن المركز المصري لحقوق المرأة، بجانب مشاركة باقي القيادات في التنظيم والدعوة للمؤتمر.

وطالب مدير إدارة التعليم المدني بمحافظة أسيوط، الاستعانة بالقيادات التي دربهن المركز المصري في العديد من الندوات التي تنوي المديرية القيام بها داخل المحافظة للتوعية بالمجلس المحلي.

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