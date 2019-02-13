تناول المكرونة من بينها.. عادات يومية تضر بصحة الفم والأسنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ضي جمال

نشعر بآلام شديدة عند حدوث أي مشكلات في الأسنان في الوقت الذي نكون على عناية كاملة بتنظيفها، فما السبب إذًا؟

هناك بعض العادات الخاطئة التي نفعلها يوميًا تؤثر بشكل سلبي وضار على صحة الفم والأسنان، كما يعرضها موقع healthclevelandclinic.

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