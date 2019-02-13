«حنان الخالة» ينهي حياة عروس الإسكندرية «الحامل»: «اتعصرت بين العربية وتلاجة الشكولاتة»

بعد زفاف سعيد وحياة زوجية لنحو 7 أشهر و11 يومًا كانت أشبه بالحلم بين الزوجية، انتهت حياة الشابة «أسماء محمد حسنين» 27 عامًا، الحامل في شهرها السادس، بعدما صدمتها سيارة أجرة «غير مرخصة» في شارع جانبي بمنطقة الإسناوي التابعة قسم مينا البصل في الإسكندرية.

بدأت الواقعة عقب توجه الشابة العشرينية إلى منزل والدتها برفقة شقيقتها الكبرى بعد إجراء متابعة للحمل وإشاعة للاطمئنان على صحة جنينها ذو الـ6 أشهر، لتعود سيرا على الأقدام وتمر على زوج شقيقتها في محل الأحذية بجانب منزل والدتهما قبل أن تتوجه إلى «دكان بقالة» تحت المنزل، لتفاجأ بسيارة «مكروباص» تصدمها، بحسب رواية أحمد محمود محمد زوج شقيقتها الكبرى: «كانت العربية عطلانة في الشارع وإحنا وافقين عند الدكان على الرصيف والمكانيكي والسواق كانوا بيصلحوها.. وأسماء الله يرحمها كانت بتشتري شيكولاتة للولد الصغير ابني قبل ما يطلعوا يزوروا بيت والدتها.. محسناش بحاجة فجأة العربية هجمت علينا بسرعة جنونية ولما فوقنا من الحادثة كانت أسماء غرقانة في دمها تحت العربية اتصلنا بالحكومة وعملنا محضر رقمه 3357 والإسعاف لكن على ما جت قالت إن روحها صعدت وكانوا رافضين ياخدوها.. لكن مع إصرارنا علشان مكناش مصدقين أخدوها المستشفى لكن كانت خلصانة بسبب إصابتها بنزيف حاد وكسور في الظهر والجمجمة والجنين اتعصر في بطنها لأنها اتعصرت بين العربية والتلاجة في الحادثة».

وتابع زوج شقيقة «أسماء» لـ«هن»: «الله يرحمها كانت طيبة وغلبانة ويتيمة توفت في نفس يوم وفاة أبوها.. أمها وأخواتها عندهم صدمة محدش مصدق اللي حصل ولا مستحملين.. كل اللي بنطلبه العدل.. السواق والميكانيكي دول معروفين في المنطقة إنهم ناس بتوع مخدرات ودماغهم مش فيهم.. المكان اللي كان فيه العربية ده لا ورشة ولا أي حاجة والعربية قديمة ومن غير رخص ولا نمر.. السواق وقت الحادثة نط من العربية والمكانيكي جري وساب عدته ع الأرض هربوا وإلى الآن حتى محدش فكر يعزينا ولا يقول كلمة.. عايزين بس حق الغلبانة دي ياخدوا جزاء كسر قلوبنا وفرحتنا دي كانت لسى عروسة ونفسها تفرح ببنتها اللي كانت هتسميها نغم.. يرضي مين تموت عشان إهمال الناس دي».

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