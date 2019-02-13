أزياء شرقية وفساتين فاخرة في أسبوع نيويورك للموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 فبراير 2019 06:01 مساءً - وصلنا لليوم السادس من أسبوع نيويورك للموضة للألبسة الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2019-2020، وحتى الآن تابعنا عددًا كبيرًا من عروض الأزياء المميزة، وصيحات الموضة المبتكرة واللافتة، التي أصبحنا بسببها ننتظر حلول الشتاء المقبل بفارغ الصبر، لنعتمدها في اطلالاتنا.

ويوم أمس كان مميزًا بالفعل من ناحية المجموعات التي قدمتها كبرى دور الأزياء العالمية، مثل دار “أوسكار دي لا رينتا” Oscar de la Renta، و”كوتش” Coach و”نعيم خان” Naeem Khan حيث شاهدنا عددًا كبيرًا من التصاميم اللافتة، التي تنوعت موضوعاتها بشكل كبير، فلدى دار “كوتش” Caoch شاهدنا مجموعة شبابية غنية، فيها الكثير من التصاميم التي استوحيت من أزياء الشارع ومن ثقافة البانك Punk، ومن الأسلوب الأمريكي المعاصر والمريح، فشاهدنا تنسيقات الملابس فوق بعضها البعض، التي نُسّقت بطريقة الطبقات المتعددة، كما شاهدنا الفساتين القصيرة المعرقة، والسترات الواسعة، والبناطيل الكلاسيكية مع لمسات عصرية وغيرها.

أما في مجموعتي “أوسكار دي لا رينتا” Oscar de la Renta و”نعيم خان” Naeem Khan، فقد لاحظنا طابعًا شرقيًّا فاخرًا ومعاصرًا في الوقت ذاته، حيث كثرت التطريزات والزخرفات على الأقمشة، وكذلك القصات التي بدت الى حد بعيد مشابهة لموديلات القفاطين، من جهة كانت مجموعة “أوسكار دي لا رينتا” Oscar de la Renta شبابية أكثر، وامتزج فيها عدد من الموضوعات المختلفة، ومن جهة أخرى كانت مجموعة “نعيم خان” Naeem Khan مترفة أكثر وحافلة بالتصاميم الفاخرة.





مجموعة “أوسكار دي لا رينتا” Oscar de la Renta:





مجموعة ”نعيم خان” Naeem Khan:



مجموعة “كوتش” Caoch:







شاهدي أبرز تصاميم ومجموعات اليوم السادس من أسبوع نيويورك للموضة.

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