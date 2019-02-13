تنانير شتوية من وحي إطلالات فرح الهادي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 فبراير 2019 06:01 مساءً - عادت صيحة التنانير لتزين موضة شتاء 2019، وتنوعت التصاميم لتحتضن كل الأذواق، لا سيما الصيحات المميزة لحقبة الثمانينيات والتسعينيات، مثل التنانير المكسرة والقصيرة و الكاروهات.

تألقت الفنانة الكويتية فرح الهادي بمجموعة من التنانير الشتوية، ونجحت في تنسيقها بأسلوب يناسب الفتاة العربية. يمكنكِ المرور بين الاطلالات التالية لاختيار ما يناسبكِ.



فرح الهادي مُغرمة بالتنانير القصيرة

اعتمدت فرح الهادي صيحة التنانير القصيرة بأسلوب يناسب الفتاة العربية. ظهرت بتايور مكون من سترة مع تنورة قصيرة من التويد، وانتعلت معه بوت مخمليًّا برقبة وصلت إلى الأرداف، بدت هذه الاطلالة عصرية وأنيقة، وفي الوقت ذاته تناسب أيّ فتاة تتبع الموضة المحتشمة.

تنوعت اختيارات فرح الهادي من التنانير القصيرة. ذهبت إلى التنورة الجلد المنفوش، وأخرى مكسرة، أو المزدانة بقصة محبوكة تحدّ من عرض الأرداف. مع اختلاف الموديل، لم تتخلَّ فرح الهادي عن الجوارب السميكة، مع بوت أنيق يصل إلى الركبة تارة، أو يكتفي بتغطية الكاحل تارة أخرى.



التنورة الميدي صيحة بارزة هذا الشتاء

ظهرت التنانير الميدي كإحدى الصيحات القوية هذا العام، بخاصة التنورة المكسرة. اعتمدت فرح الهادي مجموعة أنيقة من التنانير الميدي، منها تنورة جلد بكسرات محدودة، ونسقتها مع قطعة علوية من المخمل المزين بتطريز فضي، كذلك انتعلت بوت الجوارب الذي يبدو أنه قطعة وقعت في حبها هذا العام.

أعادت الكرَّة بتنورة جلد باللون الأخضر العشبي، و نسقتها مع قطعة علوية بصيحة "كروب توب" مطبعة بنقشة جلد الثعبان، وانتعلت حذاءها المفضل "بوت الجوارب".

من الاطلالات الأنيقة التي اعتمدتها فرح الهادي خلال الأسابيع الماضية، هي تنورة كاروهات لماعة بظلال من الزهري مع الأسود، ونسقت معه قميصًا أساسيًّا أبيض، مزينًا بعقدة على الخصر.

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