للمحجبات: فساتين بدرجات الأحمر والوردي لإطلالتك بيوم الحب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 فبراير 2019 06:01 مساءً - في يوم الحب عادة ما تميل الصبايا إلى ارتداء الفساتين باللون الأحمر أو تدرجاته، كالوردي الفاتح والروز والبينك، لكي تتناسب مع هذه المناسبة الرومانسية، لإطلالة خلابة وخاطفة للأنظار.

والصبايا المحجبات يبحثن عن نفس الأمر أيضا، ولكن بأسلوب أكثر احتشاما، لهذا اخترنا لك هذه المرة فساتين بدرجات الأحمر والوردي من انستقرام مدوّنات الموضة، لتتألقي بها يوم الحب.



فساتين هادئة أو مكشكشة باللون الأحمر الصريح

إذا كنت ستختارين الأحمر بدرجاته الصريحة، فأمامك خياران، إما اعتماد تصميم بسيط وتركزين فقط على اللون الجذاب، كإطلالة مرمر محمد بالفستان بتصميم السندريلا، المناسب للصبايا الطويلات، نسقيه مع كلتش ذهبي، يعكس أسلوبك المترف والهادئ.



أو يمكنك اختيار درجة الأحمر الصريح مع الفستان بـ الكشاكش من التول، لإطلالة لافتة أكثر وجريئة من الفاشينيستا حبيبة دا سيلفا، اعتمدي معها حزام الخصر ليبرز أكثر أنوثتك.



فساتين بدرجة البيبي روز

درجات البيبي روز من الخيارات الأنيقة أيضا بيوم الحب، اعتمديها بخامة الستان الحريري اللامع من الفاشينيستا المصرية سهر فؤاد، نسقيها مع حذاء أبيض، وطرحة بيضاء بخامة راقية، كالسواريه أو التول.



أو يمكنك اعتماد التصاميم الأكثر عملية، كـ الفستان البليزر الطويل من حنان النجادة، طلّة ستناسب حفلتك حتى وإن كانت بآخر النهار لتكون رفيقتك إلى المساء، نسقيها مع الحذاء الذهبي، وكلتش من نفس اللون، أما لفة الحجاب فمن الممكن أن تكون باللون الأبيض، أو درجات المخمل.



فساتين معرقة بالورود

يمكنك اختيار الدرجات ذاتها، ولكن مع تصاميم معرقة بالورود، كالفستان من الفاشينيستا رهف الشامي، اختاري معها الألوان النيود من الإكسسورات، مع لمسة بسيطة من الميتالك، ستبدين بها أنثوية وشبابية أكثر.



شاركينا برأيك بالفساتين من مدونات الموضة المحجبات ليوم الحب؟

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