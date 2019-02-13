خلطة لتبييض الابط...التجربة خير دليل!

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 فبراير 2019 06:01 مساءً - يؤدي التعرض لأشعة الشمس والتعرق الشديد والحلاقة، لاسمرار الإبط، كما يمكن لمزيلات العرق التي تحتوي على الكحول أن تزيد من هذه المشكلة. إليك بعض الطرق البسيطة للتخلص من اسمرار الإبطين بشكل طبيعي واستعادة ثقتك، فاختاري خلطة لتبييض الابط ويمكنك تحضيرها في المنزل.



عصير الليمون والعسل

عصير الليمون يساعد على تفتيح البشرة ويزيل البكتيريا، ويتميز العسل بخصائص ترطيب. ولإزالة الاسمرار عليكِ فرك الإبطين يومياً بنصف ليمونة، ثم يمزج قطرات من عصير الليمون مع العسل ويطبق تحت الإبط لمدة 10 دقائق قبل الاستحمام.

قشر البرتقال

قشر البرتقال له خصائص تقشير وتبييض، والتي يمكن أن تساعد على تفتيح الإبطين، يمكنكِ أيضا استخدامه بمثابة مضاد للعرق.

يُجفف قشر البرتقال ويُطحن حتى يتحول إلى مسحوق، ثم يُمزج مع الحليب ويطبق على الإبطين لمدة 15 دقيقة، ثم يُشطف بالماء البارد.





زيت جوز الهند

يحتوي فيتامين E الذي يحارب الجذور الحرة وتجدد الخلايا، من ثم تطبيق على الإبط الداكن يساعد على تساقط الخلايا الميتة وتبييض الجلد. قومي بتدليك الإبطين بكمية من زيت جوز الهند، وانتظري لمدة تصل إلى 15 دقيقة ، ثم يُشطف بالماء الفاتر.



صودا الخبز

يساعد صودا الخبز على إزالة البكتيريا والاتساخ، كما أن له خصائص تساعد على تقشير الجلد الميت وتبييض البشرة.

يُخلط صودا الخبز بالماء ويطبق على البشرة الداكنة لمدة 10 دقائق، ثم يُشطف بالماء الفاتر ويفضل تطبيق ملطف للجلد بعد إزالة المبيض مباشرة.



مقشر السكر

في كثير من الأحيان يكون اسمرار الإبط بسبب تراكم الأتربة وخلايا الجلد الميتة داخل المسام، وهنا يتطلب الأمر القيام بـ تقشير البشرة لإزالة هذه الطبقة من الجلد، من أفضل طرق تقشير الجلد هو مزيج السكر البني مع زيت اللوز؛ حيث تمزج كمية مناسبة ليبقى المقشر متماسكاً ثم يطبق على الإبط ويفرك برفق لمدة 5 دقائق ثم يُشطف بالماء البارد.

اعتمدي خلطة خلطة لتبييض الابط واحصلي على نتائج سريعة

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