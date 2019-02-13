قصات شعر طويل...تعرفي معنا إلى الخيارات

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 فبراير 2019 06:01 مساءً - قصات شعر طويل لخريف وشتاء 2018-2019، تناسب جميع أنواع الشعر، سواء الشعر الناعم أو المجعد، مزيّنة بـ تسريحات شعر تحاكي أنوثة المرأة العصرية تارةً، والمرأة الكلاسيكية الناعمة تارةً أخرى، اختارتها لك "الخليج 365" لتتألقي هذا الموسم بأجمل قصات شعر طويل وتواكبي أبرز صيحات موضة الشعر هذا الشتاء.
فإذا كان وجهك بيضاوياً أو عريضاً أو حتى مربّعاً وتنعمين بشعر طويل، لا تتردّدي في اختيار القصة التي تناسبك من هذه الصور:
قصات للشعر الطويل الناعم
قصات للشعر الطويل المجعد
قصات للشعر الطويل عصرية لخريف وشتاء 2018-2019
قصات للشعر الطويل كلاسيكية
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