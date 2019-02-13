"التوأم أولسن" من السينما الأميركية إلى قائمة مشاهير الموضة

تمكن التوأم أولسن، ماري-كيت أولسن وآشلي فولير أولسن، الممثلتان الأميركيتان، من تحقيق أرباح طائلة ودخول قائمة أبرز مشاهير القرن الحادي والعشرين، وبلغت قيمة أربحهما الصافية أكثر من 300 مليون جنيه استرليني في العام.

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أصبح التوأم أولسن، أكثر شهرة كمصممي أزياء أكثر من كونهما ممثلتين، بفضل علامتهما التجارية The Row ، التي تأسست عام 2006 ، والتي ظهرت على منصة الأزياء في أسبوع الموضة في نيويورك يوم الاثنين الماضي بمجموعة جديدة تعزز هذه السمعة.

ظهرت كل من ماري وآشلي اللاتي وصلا لأوائل الثلاثينات من العمر، لأول مرة على شاشة التلفزيون كرضع، وكانتا رموزاً نمطية لجيل من النساء الشابات في القرن الحالي.

بدأ العرض هادئاً وحسن الذوق، حيث جلس الضيوف من المشاهير في الصفوف الأولى، إلى جانب بعض المحررين البارزين، وافتتح العرض بالبدل الرسمية بألوان الرمادي، والأسود، والتي ترتديها العارضات مع قميص أبيض عالي العنق تحت سترة طويلة.

واستمرت هذه الألوان المحايدة في الظهور بجميع أزياء العرض، مع لمسات من اللون الأزرق والبني، وكانت هناك طبقات شكلت حلًا مناسبًا للطقس في نيويورك في فبراير/شباط، وتتنوع الملابس الخارجية من المعاطف الطويلة المخططة إلى القطع والتصاميم الطويلة.

وعلى الرغم من أن مصممات الأزياء التوأم موجودان على رأس قائمة أصحاب الملايين إلا ان مجموعتهما بدت متعاطفة مع احتياجات النساء من الطبقة المتوسطة .

منذ أن عملت فيبي فيلو المديرة الإبداعية السابقة للعلامة التجارية الفرنسية سيلين، في The Row أصبحت العلامة تضيف الاناقة إلى الأسعار والأقمشة ذات الجودة الممتازة لتصبح العلامة التجارية للأزياء بالنسبة للنساء ذوات الأجور المتوسطة اللواتي يرغبن في الملابس الأنيقة ذات الأسعار المناسبة.

تم تسمية The Row نسبة إلى سافيل رو في لندن، منذ تأسيسها قبل 13 عامًا، وجاءت مهمته لإنشاء قميص أبيض مثالي. وقد تطورت العلامة لتصبح مفضلة لدى المطلعين على الموضة واكتسبت إعجاب المشاهير.

وفازت الأختان بجائزة CFDA لأفضل مصمم ملابس نسائية للعامين 2012 و 2015 ، ولهما متاجر في نيويورك ولوس أنجلوس.

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