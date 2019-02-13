الأوفرول أحدث موضة للاطفال لهذا الموسم

ليست هذه الأخيرة بالغة الصّغر بالمعنى الحرفيّ، غير أنّها النّسخة الأصغر من المفهوم التّقليديّ للجامبسوتات. سمّها ما شئتِ، أوفرولات أو جامبسوتات، النّتيجة هي نفسها: هذه التّصاميم هي أحدث صيحات هذا الموسم، كما أنّها طبعاً من أساسيّات أزياء إبنتك الصّغيرة.

إنّها تصاميم فريدة من نوعها وخالدة في الوقت عينه وتمزج هذه الأخيرة عالم الموضة والطّابع العمليّ بأسلوب متماشي مع أحدث الصّيحات، مزوّدةً إيّاكِ بإطلالات ملفتة. إنّها قطع التي تغنيكِ عن إعتماد أزياء أخرى، إذ إنّها كاملة متكاملة وكانتْ هذه الأخيرة رائجة جدّاً في الثّمانينيّات والتّسعينيّات ولا تزال الخيار المفضّل للأولاد سواء أتمّ اعتمادها في أوقات اللّهو أو في دوام الدّراسة. وتعتبر الأوفرولات مثاليّة للشّتاء والصّيف، كما أنّها أفضل من الفساتين الظّريفة أو سروال الجينز التّقليديّ واعتمادها سهل جدّاً بالنّسبة للأولاد. فكيف ستعتمدها صغيرتكِ يا ترى؟ ساعديها على إرفاق هذه القطع ببلوزات أو قمصان كلاسيكيّة أو حتّى كنزات صوفيّة في حال إشتدّ البرد.

هذا الموسم بشكل خاصّ، جامبسوتات الجينز رائجة جدّاً ويجب على إبنتكِ حتماً إعتمادها. من دون المزيد من المقدّمات، إطّلعي في الأسفل على ما اخترناه لكِ من تصاميم جميلة تناسب إبنتكِ الصّغيرة!

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"السراويل الجينز البيضاء" الاختيار الأمثل للصيف