مايلي سايروس "مميَّزة" خلال عرض أحد الأفلام الكوميدية

حضرت المغنية مايلي سايروس العرض الأول لفيلم الكوميديا الرومانسية "Isn't It Romantic" في لوس أنجلوس بدلا من زوجها، وبطل الفيلم ليام هيمسوورث بسبب أزمته الصحية.

ونُقل الزوج الوسيم 10 فبراير/ شباط، إلى المستشفى بسبب مرض غامض، ولم يتمكن من الانضمام إلى زملائة النجوم المشاركين ريبل ويلسون، آدم ديفين، وبيرينكا تشوبرا في الحدث الصحافي، وبعد تماثلة للشفاء من حصوات الكلى أبلغ أنه لن يستطيع حضور العرض، بينما قررت سايروس أن تمثل زوجها في العرض الأول، حيث ظهرت على السجادة الحمراء في ثوب أحمر باهت لفالنتينو.

وأوضحت سايروس مُتحدّثة إلى مجلة "فارايتي" على السجادة الحمراء "أنه من الشائع جدا بالنسبة إلى الأشخاص العاملين في هذه الصناعة عدم الاهتمام بصحتهم"، وأضافت "ليام ليس على ما يرام الآن، لديه بعض الأمور الصحية".

وقالت سايروس مازحة إن "الجميع يعتقدون بأنني هنا لزوجي لكنني هنا من أجل بيت أزياء فالنتينو"، وارتدت المغنية فستانا من تصميم مجموعة الأزياء الإيطالية "فالنتينو" لخريف عام 2019 للمرة الأولى، كما وضعت سايروس أحمر شفاة يتطابق مع الفستان الأحمر اللامع وصففت شعرها كذيل حصان.

وشكر الممثل ليام هيمسوورث، زوجته عبر "إنستغرام" وكتب "آسف لم أتمكّن من الوصول إلى عرضي الأول الليلة.. لقد تم التعامل مع بعض الأشياء الصحية المزعجة جدا في الأيام القليلة الماضية.. أنا محظوظ فلديّ أفضل فتاة في العالم لتمثلني، شكرا حبيبتي!"، وفي المقابل أعربت سايروس عن فخرها بأداء زوجها في الفيلم الكوميدي الجديد.

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