ياسمين الخطيب لـ"الوطن": "تامر أمين هيكشف سبب تأخر جوازنا على الهواء"

أعربت الإعلامية ياسمين الخطيب عن سعادتها، بتفاعل الجمهور مع إعلانها اعتراف المذيع تامر أمين بحبه لها خلال حلقة الـ"فلانتين" ببرنامج "آخر النهار"، اليوم.

وقالت "الخطيب"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "تامر هيكشف على الهواء أسباب تأخر زواجنا 5 سنين"، مؤكدة أن الحلقة ستحتوي على الكثير من المفاجآت.

وأضاف الإعلامية أن ترقب الجمهور للحلقة يؤكد نجاح "دويتو" "ياسمين" و"تامر"، الذي يقدمونه بشكل مختلف عن كافة الثنائيات المتواجدة على الشاشة، لوجود تباين حقيقي و غير "مفتعل" في الأراء والمعتقدات، متابعة: "المبارزة بيننا ارتجالية، لذلك تحقق فقرتي معه أعلى نسب مشاهدات كل حلقة".

يشار إلى أنه ظهر الإعلاميين في الصورة التي نشرتها "الخطيب" مساء أمس، بطريقة رومانسية ممسكة بوردة حمراء، وهما يشربان "2 ليمون"، بينما يظهر "أمين"، بجاكيت ودبدوب أحمر، تعبيرا منهما عن الاحتفال بعيد الحب.

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