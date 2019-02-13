"أغلال في أوراق رسمية" يكشف معاناة المرأة المصرية بقانون الأحوال الشخصية

نشر المجلس القومي للمرأة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، فيلم "أغلال في أوراق رسمية"، والذي قام المجلس بإعداده، وتم تسليط الضوء عدد من القضايا التي تواجه المرأة المصرية منها قانون الأحوال الشخصية.
ويسلط الفيلم الضوء على معاناة المرأة المصرية في قانون الأحوال الشخصية الحالي والمشاكل الإجرائية التي تواجهها داخل محاكم الأسرة في تنظيم إجراءات الرؤية والأحكام التنفيذية الخاصة بالنفقة واحتجاز الأطفال من الطرف غير الحاضن وضم الصغير، وفي مناشدة لإيجاد حلول لهذه المشاكل التي تواجه المرأة حتى تتفرغ لتربية أبناءها، ورفع المعاناة عنها مما تواجهه.
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