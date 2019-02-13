فستان أبيض شفاف.. أحدث إطلالات أصالة بالرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور للفنانة السورية أصالة، خلال إحيائها حفلها الأخير بالرياض، وذلك ضمن فعاليات مهرجان أرض العجائب.

وتألقت "أصالة" بفستان أبيض طويل من الشيفون، ذو أكمام مزدوجة، حيث جاءت الطبقة الأولى من الجوبير المُطرز، كما تم تزويدها بطبقة أخرى شيفون، مروحية الشكل.

واعتمدت الفنانة السورة، على شعر "ويفي" قصير مع مكياج سموكي بدرجات الروز، والكاشمير.

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