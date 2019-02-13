قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الفقه المقارن، إنه من الواجب مصارحة الفتيات وبناتنا باحتمالية تعدد الزوجات الذي أباحه الشرع، مضيفًا: "الدين بتاعنا أباح تعدد الزوجات، إحنا لية بقى بنحرمه ومجرمينه".
وانتقد "عطية"، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على قناة "MBC مصر"، طلب النساء الطلاق من أزواجهن لقيامهم بتعدد الزوجات، حيث إنه ليس من حق المرأة طلب الطلاق حال زواج زوجها، ولكن يمكن أن تخلعه.
وتابع: " تطلب الطلاق لما يكون زوجها مجوعها، أو بيضربها"، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه ضد مصطلح خطف الأزواج، معتبرًا أن كل امرأة تقول أن زوجي "اتخطف مني، فهي واحدة تافهة ومعرفتش تحافظ على جوزها".
كانت هذه تفاصيل خبر مبروك عطية: "أي واحدة تقول زوجي اتخطف مني تبقى فتاة تافهة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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