من نوع برجه.. هذا هو المكان الذي يفضله حبيبك في "الفلانتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

مع الاقتراب بالاحتفال بعيد الحب، يختلف طريقة التفكير والأفكار المتعلقة باختيار الهدايا، وكيفية تقضية هذا اليوم الرومانسي مع شريك الحياة.

يساعد علم الفلك والأبراج على معرفة كيفية قضاء اليوم وسط الأجواء الرومانسية، وفقًا لما يفضله الشخص على حسب برجه.

وفيما يلي، يستعرض لكم "لايف ستايل الخليج 365" طريقة اختيار الأشخاص في كيفية قضاء يومهم في عيد الحب، وفقًا لما يكشف عنه برجه ليساعدك في اختيار الأجواء المناسبة للاحتفال، بحسب ما جاء في موقع Horoscope المتخصص في الأبراج وعلم الفلك.

مواليد الحمل والأسد والقوس:

من الأبراج النارية التي تفضل دائمًا المغامرة والخوض في تجارب جديدة تضيف البهجة والسعادة على قلبهم، ليكون يوم مميز لديهم لن ينسوه، إذ يفضلون أن يكون يومهم في عيد الحب مفعم بالطاقة والحيوية، من خلال قضاء وقت في مكان ملئ بالأضواء والألعاب النارية والرقص والشعور بالحرية والمرح.

مواليد الميزان والجوزاء والدلو:

باعتبارهم أبراج هوائية تميل إلى الرومانسية، يفضلون قضاء عيد الحب وسط أجواء رومانسية، مع الجلوس لأوقات طويلة رفقة الحبيب والتحدث في الأمور التي تجعلهم يشعرون بالطمأنينة والحب، وسط أجواء من المرح.

مواليد الثور والعذراء والجدي:

من الأبراج الترابية التي ترغب دائمًا في أن تكون علاقتها مع الشريك ناجحة، والتفكير في حلول مبتكرة لاستمرار هذه العلاقة دون الشعور بالملل، لذلك يفضلون البقاء في أجواء هادئة، كالجلوس في المطعم وتناول الطعام على أضواء الشموع، وشراء الورود لهم.

مواليد العقرب والسرطان والحوت:

من الأبراج المائية، ويتميز مواليد هذه الأبراج بالهدوء والرومانسية والغموض، كما أنهم يفضلون دائمًا التواجد في الأماكن التي تسبب لهم الشعور بالراحة والأمان، إذ يفضلون إعداد طعام منزلي وقضاء الوقت في المنزل مع مشاهدة فيلمهم المفضل.