"مش هيضِّرب".. الاحتفال بـ"الفلانتين" في العاصفة له قواعد يجب اتبعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

طقس سيئ وعاصفة تضرب البلاد بداية من الأربعاء وحتى السبت المقبل، تصل للذروة الخميس المقبل تزامنًا مع عيد، وفق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي لها.

وذروة الموجة التي تصل إلى حد العاصفة في الأماكن المكشوفة، وسقوط الأمطار الغزيرة على شمال البلاد، وانخفاض في درجات الحرارة، لتصل العظمى بالقاهرة إلى 14 درجة، ربما يُفسد الأجواء على المحبين والعاشقين في يوم عيد الحب، وهو ما دعا الدكتور أحمد عبدالعال رئيس مجلس إدارة الهيئة للمزاح، قائلًا خلال مداخلة تليفزيونية "كده الفلانتين اتضرب، ممكن بس الخروج في الأماكن المغلقة مع ارتداء الملابس الثقيلة"، ناصحًا بضرورة استخدام الكمامات أثناء التعرض للأتربة، وخاصة لمرضى الصدر والحساسية، وتجنب التواجد تحت الأشجار، ولوحات الإعلانات، والقيادة بهدوء على الطرق، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية على البحر المتوسط.

وحتى لا يفسد عليك الطقس الاحتفال بأجواء عيد الحب، عليك اتباع تلك التعليمات حفاظًا على سلامتك بحسب موقعي "ويكي هاو" و"ديلي ميل":

1- في حالة استحمامك ليلًا قبل النزول للاحتفال يفضل تناول العصائر الباردة وكذلك كميات كبيرة من المياه؛ للحفاظ على درجة حرارة جسمك من الداخل والخارج حتى لا تصاب بنزلات البرد.

2- يفضل ارتداء الجاكيت الثقيل أو استخدام الإسكارف للتدفئة وعدم التعرض للطقس البارد لفترة طويلة. كما يفضل الجلوس في الأماكن المغلقة، وارتداء القفزات والجوارب الشتوية حفاظًا على صحتك.

3- توقعات "الأرصاد" من الممكن أن تشكل خطورة على سلامتك لذلك عليك باتباع الخطوات التالية:

- التحقق من سيارتك، خاصة في حالة ذهابك للمسافات البعيدة، وذلك من خلال الكشف عن المكابح والمساحات الزجاجية، وإذا كنت داخلها فعليك بغلق النوافذ جيدًا.

- التقلل من السرعة المستخدمة للسيارة، إذ في حالة سقوط الأمطار من الممكن أن تكون الأرض زلقة وتؤدي إلى حدوث مشكلات وحوادث.

- بسبب سقوط الأمطار والرؤية، من الممكن أن تعوق النظر وتسبب في حدوث تصادم، لذلك قبل القيادة تأكد من نظافة المرايات والنوافذ جيدًا لتحسين الرؤية.

- بسبب برودة الطقس، أحيانًا تصبح فرامل السيارة صلبة لذلك عليك تشغيلها واستخدامها قبل الذهاب للطرق السريعة.

- عند حدوث العاصفة ادخل إلى أقرب مبنى واغلق الأبواب جيدًا.

- اغسل وجهك بالماء لحماية بشرتك والعين من الأتربة.

- الحرص على وضع كمامة على الفم والأنف، واستخدام قطعة من القطن لغلق أذنيك.

- ارتداء النظارة الشمسية لحماية عينيك من الأتربة.

- لا تركن السيارة بجوار أشجار أو لافتات بقدر الإمكان.