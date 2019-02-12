أزياء هازال كايا قبل الزواج عنوانها الجرأة والعصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 فبراير 2019 06:17 مساءً - هازال كايا Hazal Kaya تُعتبر واحدة من أكثر نجمات تركيا شهرة في الوطن العربي، وقد دخلت قلوب شريحة كبيرة من الناس، بسبب جمالها الناعم والبريء وأدوارها المميزة التي لعبتها في مختلف الأدوار الدرامية، ومنذ أيام قليلة شغلت وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، بخبر زفافها وبفستان العرس الناعم الذي بدت فيه مثل الأميرات، وقبل الزواج كانت أيضًا قد شغلت الناس باطلالاتها اللافتة ذات الطابع الجريء والعصري.



هازال كايا على السجادة الحمراء في بدلة باللون الأسود:



كثيرات من النجمات يعمدن لاختيار البدلة الرسمية لاطلالاتهنّ على السجادة الحمراء، غير أنّ البدلة التي اختارتها هازال كايا Hazal Kaya مؤخرًا، لم تكن اعتيادية، حيث إنها مصنوعة من الجلد اللامع باللون الأسود، وقد نسقت معها حزامًا على الخصر باللون الأصفر من “أوف وايت” Off-White وبعض المجوهرات الناعمة.





لوك عصري اختارته هازال كايا لأحد المشاوير الصباحية:



هازال كايا Hazal Kaya تعشق الموضة، وأكبر دليل على ذلك هو هذا اللوك العصري الذي نسقته في أحد المشاوير الصباحية، وقد اختارت فيه فستانًا قصيرًا من الصوف باللون الأبيض، نسقت معه معطفًا باللون البيج، وشنطة خصر باللون الأسود عوضًا عن الحزام، وأكملت الاطلالة بجزمة كاحل من الجلد باللون الأسود، ونظارات شمسية عصرية باللون الأبيض.





فستان ناعم من الدانتيل خيار هازال كايا:



أحيانًا تعتمد هازال كايا Hazal Kaya الاطلالات الأنثوية الناعمة، غير أنها تنسقها بأسلوب عصري وشبابي، مثل هذا اللوك الذي اختارت فيه فستانًا من الدانتيل باللون الزيتي، مزينًا بالكشكش، ونسقت معه جزمة بكعب عالٍ من الجلد الأسود، أضفت من خلالها لمسات من العصرية.





شاهدي أبرز اطلالات هازال كايا Hazal Kaya قبل الزفاف، وأخبرينا رأيكِ بها وبأسلوبها في الموضة.

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