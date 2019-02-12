أسبوع نيويورك للموضة طبعات جريئة وألوان حيوية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 فبراير 2019 06:17 مساءً - كما هو واضح، أنّ موضة الشتاء في العام المقبل لن تكون مثل الأعوام الماضية، حيث وحتى الآن نحن نشاهد مجموعات أقرب ما تكون للصيفية، إن كان من ناحية الألوان أو التعريقات، أو الأقمشة المستعملة، وحتى الاكسسوارات، وعروض يوم أمس وهو اليوم الرابع من أسبوع الموضة في نيويورك لموسم خريف وشتاء 2019-2020 أكبر دليل على ذلك.

حيث وبالرغم من أننا تابعنا عروضًا جميلة وتصاميم لافتة لكل من “توري بورتش” Tory Burch، و”ديون لي” Dion Lee، و”برابل غورونغ” Prabal Gurung، و”ريبيكا مينكوف” Rebecca Minkoff، غير أنّ المجموعات بدت أقرب لكونها مجموعات ربيعية، كان التركيز فيها على الألوان الزاهية وبشكل خاص على الأصفر بمختلف درجاته، من الكموني الداكن وصولًا إلى أصفر الباستيل الهادئ.

كذلك شاهدنا التعريقات والطبعات وبخاصة تلك التي استوحيت من الورود والطبيعة، والتي غالبًا ما تكون مرتبطة بفصل الصيف. إلى جانب موديلات الفساتين القصيرة والفساتين الميدي الناعمة، وكذلك الجمبسوت وبعض التصاميم ذات الطابع الرياضي. وحتى أنّ الصنادل كانت حاضرة على منصات العروض.



من عرض دار “توري بورتش” Tory Burch:





من عرض دار ”برابل غورونغ” Prabal Gurung:





من عرض دار ”ديون لي” Dion Lee:



من عرض دار ”ريبيكا مينكوف” Rebecca Minkoff:







شاهدي بالصور مجموعات اليوم الرابع من أسبوع الموضة في نيويورك، لموسم خريف وشتاء 2019-2020 واخبرينا رأيكِ بها.

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