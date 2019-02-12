تنسيقات عصرية للجاكيت الجينز من وحي الفاشينيستا سلمى نور الدين

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 فبراير 2019 06:17 مساءً - الجاكيت الجينز من القطع التي تدوم معك إلى الأبد، أساسي بخزانة أي صبية لا تتخلى عن العصرية والأناقة معا، لهذا تعتمده غالبية الفاشينيستات بإطلالتهن اليومية.

والمميز بالجاكيت الجينز أنه يناسب كل الصبايا وبشكل خاص المحجبات منهن، وقد لاحظنا أكثر من مدونة تعتمده بشكل كبير، من بينهن المدونة المصرية سلمى نور الدين، الذي يعتبر الجاكيت الجينز إحدى القطع المفضلة لديها، وإليك أكثر من تنسيق مختلف لهذه القطعه المميزة من وحي سلمى نور الدين.



الجاكيت الجينز مع البنطلون الأسود والتشيرت للجامعيات

هذا التنسيق يعتبر أحد التنسيقات السريعة والسهلة، اعتمدته سلمى مع التيشرت الأبيض بالكتابات المختلفة، ليلائم لون الجاكيت الأزرق، الذي اختارته بمقاس كبير وطويل ليناسب الستايل المحتشم، مع الحذاء الأرضي لإطلالة سريعة تناسب أكثر الجامعيات، ومشاويرك النهارية.



الجاكيت الجينز مع حزام الخصر لإطلالة أنحف

إذا كنت تريدين الحصول على مظهر أكثر رشاقة، اختاري حزام الخصر لتبدي أنحف، كالذي اعتمدته سلمى نور الدين بالحزام العريض من غوتشي Gucci ، مع السنيكر الميتالك، واختارت لفة الحجاب المعرقة بالورود.



الجاكيت الجينز من دون أكمام قطعة مناسبة في كل المواسم

هذا الجاكيت من القطع التي يمكنك ارتداؤها طوال أيام العام، نسقيها مع البناطيل القماشية الواسعة، والقميص الأبيض كهذه الإطلالة من سلمى، لمظهر يجمع بين الكلاسيكية والعصرية. أو يمكنك اختياره مع الجمبسوت الواسع كالذي اعتمدته سلمى.

الجاكيت الجينز الأسود لإطلالة أكثر اختلافا

الجينز الأسود من الصيجات التي سيطرت مؤخرا على عالم الموضة بشكل كبير، نسقته سلمى مع البنطلون الأسود والتيشرت، ولفتنا وضع السكارف على رقبتها، الذي أضاف لمسة أناقة للوك.

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