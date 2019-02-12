مكياج وتسريحات شعر النجمات في حفل Grammy 2019... من الأجمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 فبراير 2019 06:17 مساءً - نجمات كثيرات تألقن على السجادة الحمراء لحفل جوائز غرامي Grammy 2019، فلفتن الأنظار بإطلالاتهن المميزة والعصرية، لا سيما لناحية المكياج وتسريحات الشعر، والتي تلخّص اتجاهات الموضة في عالم الجمال في الوقت الحالي.

سنقدم لك في هذا المقال، أبرز إطلالات النجمات خلال حفل جوائز غرامي 2019، فمن الأجمل برأيك؟



لايدي غاغا

دائماً ما تلفت اللايدي غاغا lady gaga الأنظار أينما حلَت، وفي حفل جوائز غرامي لهذه السنة، ظهرت بإطلالة مختلفة تميزت بالنعومة والعصرية، حيث اعتمدت فيها المكياج السموكي الأسود وأحمر الشفاه النيود اللامع. كذلك، ظهرت بشعر أشقر بلاتيني منسدل مع تموجات بسيطة، مما منحها مظهراً شبابياً متألقاً.



Eve

النجمة إيف Eve، اختارت المكياج السموكي الوردي الناعم مع الكحل الأسود والرموش الاصطناعية الطويلة جداً والكثيفة، مما عزز من جمال عينيها وأظهرهما أكثر وسعاً وجاذبية، فيما اعتمدت أحمر الشفاه البني الفاتح. كما اعتمدت تسريحة الشعر النصفية، التي اعتمدت على الغرة المشدودة الى الخلف والشعر المتموج المنسدل على ظهرها.



Cardi B

النجمة Cardi B ظهرت بإطلالة مبالغ فيها بعض الشيء، حيث اعتمدت المكياج السموكي بتدرجات اللون البنفسجي، مع لمسة فضية لامعة ورموش اصطناعية، فيما اختارت أحمر الشفاه النيود اللامع. في المقابل، اختارت تسريحة الشينيون المرتفعة جداً المزينة بحبات اللؤلؤ مع الغرة الجانبية العالية.



جانيل موناي

النجمة جانيل موناي Janelle Monáe اختارت إطلالة أسطورية لافتة جداً، اعتمدت فيها المكياج الناعم المرتكز على الشفاه الطبيعية وظلال العيون الهادئة، إلا أنها اختارت في المقابل تسريحة ذيل الحصان المضفرة والمنخفضة، المزينة بقبعة مربعة ومرصعة بالدبابيس الذهبية.





كاميلا كابلو

النجمة كاميلا كابيلو Camilla Cabello، اعتمدت إطلالة في منتهى النعومة والأنوثة، حيث اختارت مكياج العيون الطبيعي المعتمد فقط على الرموش الكثيفة، مع لمسة وردية على الخدين والشفتين. كذلك، اعتمدت تسريحة ذيل الحصان المنخفضة مع الغرة النصفية القصيرة، فجاءت إطلالتها راقية وبسيطة في الوقت نفسه.

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