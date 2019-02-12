قلم حواجب.. للحصول على رسمة متناسقة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 فبراير 2019 06:17 مساءً - تعتبر الحواجب من أساسيات جمال الوجه، ولاسيما حين تكون مرسومة بالشكل الصحيح، لانها تحدد مظهر الوجه وتبرز جمال العينين. لكن الحصول على مثل هذه النتيجة ليس بالأمر السهل، فالحواجب تعتبر من أدق المسائل الجمالية التي ينبغي على المرأة تخصيص الوقت الكافي لها، كي تنال ما يحيي جمال وجهها، ويجعل عينيها مشرقتين. اختاري قلم حواجب مناسباً واعتمدي هذه الطريقة للحصول على رسمة حواجب متناسقة.





- نظفي منطقة الحواجب أولا"، ثم قومي بتمشيطها، وأزيلي بعدها الشعيرات المتناثرة على امتداد عظمة الحاجب ومنطقة ما بين الحاجبين، بعدما ترسمين بالشكل التقريبي الرسمة التي تريدين الحصول عليها.

- من المهم جدا" ألا تقومي بنتف الشعر بشكلٍ زائد، كي لا ينتهي بك المطاف برسمةٍ غير متناسقة يصعب تصحيحها.

- لتحديد الحواجب بالبشكل الصحيح، اختاري لون القلم ناعما" وطبيعيا"، واستعمليه على امتداد الحاجب، برسم خطوطٍ قصيرة باتجاه الأعلى. أما إذا أضفتِ كميةً زائدة، فاستعملي قطعة قطن لإزالتها برقّة.



- استعملي فرشاة الحواجب، لبسط اللون على الحاجب بشكلٍ جيد.

- للحصول على حواجب طبيعية المظهر، استعملي "جل" مسكارا شفافاً، وقومي بتمشيط حواجبك كما هي، فهذا يساعد في تحديدها وتشذيب شعيراتها المتناثرة.



- ألوان قلم حواجب تتفاوت من البني الفاتح إلى البني المتوسط والبني الداكن والأسود والكاكي . اختاري دائما" اللون الذي يناسب لون شعر حاجبيك، لمظهرٍ طبيعي.

- أنواع قلم حواجب تتنوّع أيضاً، من "الجل" إلى الكحل المقاوم للماء، ومن الطبيعي أن تختاري هذا الأخير لفصل الصيف الرطب.

تابعي أيضاً:

أيهما أفضل: رسم الحواجب بالبودرة أم القلم

حيل رسم الحواجب كالمحترفين ...ستعجبك النتائج

رسم الحواجب على طريقة عارضات الازياء