هكذا تحافظين على جودة الماسكرا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 فبراير 2019 06:17 مساءً - سواء كنتِ من عاشقات المكياج أو لا، فإن الماسكرا مستحضر أساسي في إطلالاتكِ الجمالية. إذ أنها تمنحكِ نظرات ساحرة وتعزّز جاذبية ملامح وجهكِ حتى وإن لم تعتمدي مكياجاً كاملاً على وجهكِ.

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إنّما الماسكرا سيف ذو حدين، قد تؤثر سلباً في ملامح وجهكِ إن لم تكن ذات نوعية جيدة أو إذا كانت تركيبتها فاسدة. لذا عليكِ الانتباه إلى اختيار الماسكارا المناسبة والتركيبة المناسبة. كما أنه هناك بعض الخطوات التي تقومين بها من دون أن تعي بأنها قد تفسد مستحضراتكِ التجميلية، خاصة الماسكرا كون تركيبتها سائلة ومعرّضة للجفاف والتلف.



في ما يأتي بعض النصائح للحفاظ على جودة الماسكارا الخاصة بك وحمايتها من التلف.

- حافظي على الماسكار في مكان بعيد عن الرطوبة وتأكيد من إقفالها بشكل تام كي لا يدخل الهواء إلى القارورة ويؤدي إلى نشافها.

- تجنبي إدخال فرشاة الماسكار وإخراجها عدة مرات عندما تضعين ماكياج عينيك لأن هذا الأمر سيؤدي إلى تسرب الهواء إلى داخل المستحضر.



- إذا شعرت بأن الماسكرا الخاصة بكِ بدأت تنشف أضيفي إليها نقطتين أو ثلاث من زيت الزيتون وقومي بخضّ العبوة جيداً وستجدين أنها عادت وكأنها جديدة.

- طريقة أخرى لجعل الماسكرا سائلة من جديد وهي أن تضعي العبوة وهي مقفلة في وعاء من الماء المغلي لمدة دقائق قبل استخدامها.