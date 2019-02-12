كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 فبراير 2019 06:17 مساءً - تساعد قصات شعر كاريه مدرج قصير المرأة في سن متقدم على رفع ملامح الوجه وإضفاء نفحة من الشباب على الطلة. هي كذلك تناسب مختلف الفئات العمرية، كما لها القدرة على منحك هوية خاصة بك.



- اختاري مزين شعر كفوء للحصول على قصات شعر كاريه مدرج قصير ناجحة ومميزة.

- انتبهي الى ضرورة ازالة الشعر الزائد عن العنق من الخلف لتبدو الاطلالة مثالية.



- اذا كانت جبهتك عريضة احرصي على تبني الغرة مع هذه القصة.

- تلائم قصات شعر كاريه مدرج قصير بعض خصل الهايلايت اذ تمنح الشعر بعداً حيويا.

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