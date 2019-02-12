آخر رسائل منى الغضبان.. قبل القبض عليها في قضية "فيديوهات خالد يوسف"

بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، بعد تداول فيديو إباحي لهن مع المخرج خالد يوسف، توالت البلاغات ضد النائب البرلماني التي كشفت عن المزيد من الفيديوهات والمقاطع الجنسية، تجمع المخرج الشهير بعدد من الفنانات والفتيات لابتزازهن واستغلالهن جنسيًا.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على سيدة الأعمال منى الغضبان، لظهورها هي الأخرى بإحدى الفيديوهات الجنسية مع المخرج خالد يوسف، لتعترف أمام نيابة مدينة نصر، أنها كانت متزوجة منه بصورة عرفية في العام 2015، وقررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

وقبل القبض عليها بثلاثة أيام، كانت سيدة الأعمال منى الغضبان، التي تعمل كاستشاري علاقات زوجية وأسرية ومدربة في الوعي الأنثوي، دونت عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "القلق من الغد لا يغيره إنما فقط يفسد يومك الحالي".

وهي الرسالة التي واجهها متابعيها عبر حسابها بسخرية، بعدما تم القبض عليها في القضية المعروفة إعلاميًا "فيديوهات خالد يوسف" وتوالت التعليقات ومنها: "كان قلبك حاسس يا شابة"، و"ضحك عليكي وممثلتيش"، و"معلش"، و"جاية تتوبي دلوقتي".

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