نادين لبكي وزوجها بضيافة أوبرا وينفري.. شاهدي الانسجام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الإعلامية العالمية أوبرا وينفري عبر إنستغرام صورة جمعتها بالمخرجة اللبنانية نادين لبكي وزوجها الموزع الموسيقي خالد مزنر.

وعلقت وينفري على الصورة مُشيدة بموهبة لبكي قائلة: "انظروا من أتى، إنّها المخرجة الرائعة نادين لبكي وزوجها المنتج خالد مزنّر، أحبّ فيلمهما كفرناحوم كثيراً، وإذا سنحت لكم الفرصة لا تفوتوه".

وكانت وينفري عبرت بوقت سابق عن إعجابها الشديد بفيلم "كفرناحوم" مؤكدة انه فيلم مُخلتف ويستحق المشاهدة خصوصًا أنه يسلط الضوء على بعض المشاكل والظروف القاهرة التي يعانيها الأطفال.

وحضرت المخرجة نادين لبكي حفل BAFTA في لندن برفقة زوجها، حيث تألقت بفستان طويل من تصميم العالمي إيلي صعب، تميز بتطريزات من ناحية الصدر وأكمام طويله من الشيفون.

كما اختارت لبكي المصمم العالمي إيلي صعب أيضا في حفل الغداء الذي أُقيم مؤخرًا لجميع المرشحين بجوائز الأوسكار 2019، وتألقت بفستان باللون الأسود أيضًا، وأمسكت حقيبة من ساراز باغ، وأكملت إطلالتها بمجوهرات من كارتييه.

وتستعد لبكي والجمهور العربي لنتائج الأوسكار، ومن المقرر أن يقام حفلها في يوم 24 شباط الحالي، حيث تم ترشيح فيلم كفرناحوم في قائمة أفضل الأفلام الأجنبية.

وتدور قصة الفيلم حول الطفل "زين" والذي يُعاني من الفقر الشديد ويقوم برفع قضية ضد والديه؛ لأنهما انجباه ولم يوفرا له أبسط أساسيات الحياة.