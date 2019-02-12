رغم نصيحة "الأرصاد".. طبيب يحذر من استخدام الكمامات في العاصفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:

"ارتدوا الكمامات".. ينصح الدكتور أحمد عبدالعال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الموطنين في أثناء التعرض للأتربة خصوصًا لمرضى الصدر والحساسية، وذلك خلال العاصفة التي تضرب مصر يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وفي بيان رسمي، حذَّرت "الأرصاد" من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من الأربعاء المقبل وحتى يوم السبت؛ نتيجة نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، تصل لحد العاصفة يومي الخميس والجمعة؛ ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

ورغم اختلاف أسعار الكمامات التي نصح بارتدائها رئيس "الأرصاد" ما بين 2 لـ9 جنيهات حسب الجودة والخامات، وفقًا لعدد من الصيدليات، إلا أنّ هناك آراء طبية تحذر من استخدامها لانعدام جدواها.

إذ يقول الدكتور رفيق عدلي استشاري أمراض الصدر والباطنة، وزميل الكلية الأمريكية للصدر، لـ"الخليج 365"، إنَّ الكمامة لا تقي من الأتربة؛ لذا عليك استخدام قطعة رطبة من القماش ووضعها على الأنف، لأنها تمتص الأتربة.

وطالب بتناول الكثير من السوائل خاصة الماء، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، خاصة الأشخاص المصابون بضعف المناعة، ومرضى حساسية الأنف أو العين أو الصدر، إضافة إلى مرضى الجيوب الأنفية ومرضى الربو؛ لتجنب تأثير الأتربة على الجهاز التنفسي نتيجة العاصفة.

كما حذر الأمهات من الخروج بأطفالهن خاصة حديثي الولادة، حتى إذا كانوا لا يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، متابعًا: "وإذا كنت تمتلك سيارة عليك التأكد من قفل شبابيكها جيدًا، وتشغيل التكيف".

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