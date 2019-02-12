بسبب "الجو".. 8 خطوات للاحتفال بعيد الحب في المنزل "جوزك يجيب الهدية قبلها بيوم"

ينتظر الكثير المناسبات والأعياد للاحتفال بصحبة ذويهم، سواء كان عيد ميلاد أو زواج أو "الفلانتين"، وأكثر من يهتم بتلك الاحتفالات هن النساء، لما يتميزون به من طابع رومانسي، ولكن "تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن"، فبعد أن استعدت الزوجات للاحتفال بتلك المناسبة فاجأتهم الأرصاد الجوية بالإعلان عن هبوب رياح مليئة بالأتربة والتي سوف تمتد لمدة ثلاث أيام، ولهذا تقدم لك "هن" أفكار للاحتفال بعيد الحب في المنزل.

1- هناك فرصة للاحتفال بعيد الحب خلال اليومين القادمين قبل يوم الخميس، فيمكن تجهيز المنزل وترك الأطفال عند أحد الجدود، وذلك لجعل المنزل هادئ بعيدا عن الضجيج.

2- تهجيز بعض الأكلات المفضلة لديكم قبل بداية اليوم.

3- تجهيز بعض الأفلام للاستمتاع بمشاهدتها في هذا اليوم.

4- يمكن استقبال الزوج ببعض الكلمات الدافئة المليئة بالرومانسية.

5- يمكنك تجهيز الحمام له لأخذ "دش دافيء" يزيل عنه هموم اليوم.

6- يمكن عمل "مساج" بالزيوت العطرية لزوجك، وذلك لتهدأة أعصابة واسترخاء عضلاته.

7- يمكنك اختيار ملابس مناسبة ومختلفة على غير المعتاد وارتدائها للإحساس بيوم مختلف.

8- لا يوجد مانع مع إخبار زوجك أنك تعدين له اليوم لتحتفلوا سويا بعيد الحب وإنك منتظره منه هدية بسيطه للتعبير عن حبه لك.

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