بالصور| جميلة عوض بإطلالة إفريقية في أحدث ظهور لها

نشرت الممثلة الشابة جميلة عوض صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة إفريقية. وظهرت "جميلة" في الصورة بتسريحة شعر إفريقية تتضمن ضفائر متداخلة، وعلقت قائلة: "مستوحاة من الجمال الإفريقي". كما ارتدت سترة من الفرو البيج، واعتمدت "مكياج" ترابي يتناسب مع إطلالتها، فيما استخدمت أحمر شفاه قوي. وكانت آخر أعمال جميلة عوض الفنية فيلم "الضيف"، بمشاركة الفنان ماجد الكدواني وشيرين رضا وخالد الصاوي ومحمد ممدوح، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج هادي الباجوري.​ ​

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