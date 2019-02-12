بالفيديو| شيماء سيف تقدم نصائح للرجال للاحتفال بـ"الفلانتين": "مش عايزين ورد وشوكولاتة"

أطلت الفنانة المصرية شيماء سيف كضيفة من خلال برنامج "حمد شو" مع الإعلامي حمد قلم، والذي يعرض على شاشة تلفزيون "الراي" الكويتي.

وذكر"حمد" متسائلًا بمناسبة قُرب "الفلانتين": "احنا الشباب ما نفهمكم حينما تأتي مناسبات عيد الحب وعيد الزواج وعيد التحرير، مانعرف شو بنعطيهم هدايا".

وردت عليه "شيماء" من خلال عده نصائح قدمتها للرجال قائلةً: "قبل أي مناسبة ركز مع مراتك هتقول إيه، وشوف إيه اللي بين السطور، هتلاقيها من الآخر بتقولك هي عايزة إيه".

وأضافت شيماء: "مفيش داعي في الآخر تجيب ورد وشيكولاته، عايزين حاجة مفيدة، ولو احتارت في الاختيار حط الظرف وفيه الفلوس واحنا هنتصرف".

يذكر أن آخر أعمال شيماء التليفزيونية مسلسل في الـ"لالالاند” مع الفنانة دنيا سمير غانم والمخرج أحمد الجندي.

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