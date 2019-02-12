"نقانق الحب".. وجبة الاحتفال بـ"الفلانتين" في بريطانيا

سنحتفل بعيد الحب قريبا وبدأت محلات الأطعمة التجهيز لهذا اليوم الذي ينتظره الكثير من الأشخاص لإبهار زبائنها بوجبة رومانسية.

"نقانق الحب"، هو اسم الوجبة التي أطلقتها إحدى المطاعم في بريطانيا بمناسبة عيد الحب، لإبهار زبائنها بوجبة متميزة وجديدة.

وبحسب ما ذكره موقع "مترو"، يتكون المزيج من اللحم المملح، ويعتبر وجبة مناسبة يمكن تقديمها لشريك الحياة مع بعض البيض المقلي الطازج.

وقال المسؤول عن سلسلة المطاعم إن الهدف من انتاج وجبة كهذه، هو تشجيع عملائه على إضفاء روح رومانسية على احتفالاتهم بـ"الفلانتين".

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