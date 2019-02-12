بالفيديو| سيدة تزيل شعر ساقيها بـ"شفرة حلاقة" أمام المارة في أمريكا

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر سيدة تحلق شعر ساقيها علنًا أمام المارة، في أحد الطرق المزدحمة بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية.
وبحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني، شوهدت السيدة مجهولة الهوية، وهي تركب دراجة نارية في طريق مزدحم، وتحمل في يدها شفرة حلاقة تحلق ساقيها بها.
كما أظهر المقطع ارتداء السيدة لملابس داخلية أو ملابس السباحة لتسهيل حلق منطقة الفخذين، حاملة الشفرة في يد واحدة، ومشروب الطاقة في اليد الأخرى، فيما بدا سائق الدراجة النارية غير منزعج من السيدة، التي استمرت في الحلاقة في الطريق.
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