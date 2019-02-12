البدلات تطغى على إطلالات النجمات في غرامي 2019.. بعضها حاد وجريء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عندما يتعلق الأمر بإطلالات النجمات على السجادة الحمراء في أكبر حفلات توزيع الجوائز في هوليوود، غالبًا ما تسيطر الفساتين والأثواب الفاخرة على ما يرتدينه.

ويعتبر حفل توزيع جوائز غرامي حدثًا أقل رسمية مقارنة بالأحداث الكبرى الأخرى، لذلك لم نتفاجأ برؤية العديد من النجمات بالبدلات والبنطلونات بدلًا من الفساتين الراقية.

اختارت المغنية مايلي سايروس بدلة سوداء جريئة بدون قميص، نسقتها مع صندل بحزام معدني وكعب بأحرف المونوغرام.

واختارت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر بدلة جمبسوت حادة لونها وردي الباستيل، جاءت بحزام أبيض عريض من مجموعة بالمان لأزياء الهوت كوتور، ونسقتها مع زوج من الكعب الأبيض.

واختارت جيني ماي زيًا من العلامة الفرنسية بالمان أيضًا، حيث لفتت الانتباه ببدلة جمبسوت بيضاء بأجزاء شفافة أظهرت معظم جسدها، أما بالنسبة للأحذية، فقد اختارت الصنادل الشفافة التي تتناسب مع الطابع الجريء لإطلالتها.

ومن جهة أخرى، لفتت الممثلة تريسي إليس روس الأنظار على السجادة الحمراء ببدلة بنطلون خضراء مزينة برسمة ثعبان لامع ومطرز على مستوى الصدر، من توقيع رالف آند روسو، وأنهت إطلالتها بارتداء زوج من الكعب المدبب الذهبي.