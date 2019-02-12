كيت ميدلتون تخطفُ الأنظار بفستانها الأبيض في حفل "البافتا".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خطفتْ دوقة كامبريدج كيت ميدلتون الأنظار بظهورها الراقي بالفستان الأبيض مع الكعب البرّاق في حفل توزيع جوائز البافتا في لندن الأحد الماضي.

وتألّقت الدوقة بالفستان الذي جاء بكتف واحد، تميّز بتنورة مُنسدلة وأتى مزينًا بورود بيضاء على الكتف، نسّقته مع زوج من الكعب الفضي اللامع وحملت حقيبة كلاتش بيضاء.

وأنهت ميدلتون إطلالتها الجذّابة بإكسسوارات فاخرة وأقراط من الألماس على شكل حبة لؤلؤ معلّقة وسوار مزدوج مزيّن بالألماس.

ورافق الأمير ويليام زوجته مرتديًا بدلة توكسيدو سوداء أنيقة، والتي نسّقها مع زوج من أحذية أوكسفورد سوداء لامعة.

وقد حضر الزوجان حفل جوائز البافتا عدة مرات على مرّ السنين، وآخرها في عام 2018 عندما كانت ميدلتون حاملًا بابنها الثالث الأمير لويس.