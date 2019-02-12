هل تبييض الأسنان يحرمك من تناول الشيكولاتة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– مصطفى عريشة
يلجأ البعض لإجراء عمليات تبييض الأسنان للحصول على شكل أفضل، وهناك قائمة من المحظورات التي يحددها الطبيب من بينها بعض الأطعمة والمشروبات يحظر تناولها حتى لا تسبب مشكلات للتبييض.
قال الدكتور خالد محمد توفيق، أستاذ طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب قصر العيني، إن تناول الأطعمة والمشروبات الداكنة، وعلى رأسها الشوكولاتة والمشروبات التي تحتوي على الكافين القهوة والشاي، يسبب تغير لون الأسنان إلى اللون الأصفر وهو ما يؤثر على عملية تبييض الأسنان بعد إجراءها.
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