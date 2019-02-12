بعيدا عن الزيوت.. 5 طرق طبيعية لكثافة شعر الحاجب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:

تعاني الكثير من الفتيات من فراغ الحاجب أو قلة الشعر في هذه المنطقة، ما يجعلهن يلجأن إلى رسم التاتو أو استخدام المكياج بكثافة، والذي من شأنه أن يؤثر على شكل وشعر الحاجب، فكيف يمكن كثافة شعر الحاجب بطرق طبيعية؟

يستعرض لك "الخليج 365" 5 طرق طبيعية بعيدًا عن الزيوت، لزيادة كثافة الحاجب، في السطور التالية، وفقًا لموقع "food ndtv".

1- عصير البصل

يحتوي عصير البصل على الكثير من العناصر، مثل الكبريت والمعادن وفيتاميني "ب" و"سي"، الأساسيين لنمو الشعر، ما يحفز أنسجة الكولاجين فيساعد على نمو الشعر أسرع وزيادة كثافته.

الاستخدام:

ضعي البصل في الخلاط إلى أن يصبح أشبه بالعجين، ثم أعصريه واستخدمي عصيره على حاجبك يوميًا لمدة ساعة ثم أزليه باستخدام قطنة غارقة في عصر الليمون المخفف بالماء.

2- صفار البيض

يتكون شعر الحاجبين من بروتين الكيراتين، والبيض مصدر عظيم له إضافة إلى البيوتين، ما يساعد على نمو الحواجب، وزيادة معدل نمو الشعر.

الاستخدام:

افصلي صفار البيض، ثم اغمسي فرشاة الحواجب في الصفار، وامشطي بها شعر الحاجب (مرتين أسبوعيًا)، واتركيها 20 دقيقة واشطفيها بماء دافئ، ويجب أن تتأكدي من إزالة صفار البيض جيدًا حتى لا يسبب انسداد المسام.

3- الليمون

يحتوي الليمون على فيتاميني "ب" و"سي"، وحمض الفوليك ومغذيات حيوية أخرى، ما يساعد نمو السعر أسرع من أي عنصر آخر، إلا أنه لا يصلح لأصحاب البشرة الحساسة لأن الليمون حمضي ويؤدي إلى التهاب البشرة.

الاستخدام:

افركي قطعة من الليمون على حاجبيكي واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليها بالماء الدافئ (تجنبي ملامسة اليمون للعين).

ويجب ألا تتعرضي لأشعة الشمس لمدة ساعتين بعد تطبيق الليمون، لأنه يمكن أن يخفف لون الشعر الطبيعي.

4- الحليب

يحتوي الحليب بشكل طبيعي على الكثير من العناصر المفيدة، لهذا يستخدم في مستحضرات العناية بالبشرة، إذ يحتوي على اثنين من البروتينات الحيوية (الكازين ومصل اللبن)، لهذا فأن تطبيق الحليب على حاجبي بشكل يومي سيؤدي إلى النتيجة المرجوة.

الاستخدام:

ضعي قطنة في حليب، ودلكي بها الحاجبين واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء.

5- بذور الحلبة

تساعد بذور الحلبة في إعادة بناء بصيلات الشعر، إذ أنها تحتوي على حمض النيكوتينيك، وكذلك البروتينات التي تحفز نمو الشعر، كما أنه مناسبة لفروة الشعر الحساسة.

الاستخدام:

انقعي بذور الحلبة في الماء لمدة يوم، ثم اطحنيها، ثم طبقيها على حاجبيكي من 30 إلى 45 دقيقة يوميًا (مرتين أسبوعيًا)، ثم اشطفيها بالماء.