بالصور| شهيرة تغطي شعرها بـ"كابوشون" في عيد ميلادها السبعين

احتفلت الفنانة شهيرة بعيد ميلادها السبعين، بالأمس، في حفل حضره عددًا من نجمات الفن وأصدقائها المقربين، بينهن الفنانة سهير رمزي، ودلال عبدالعزيز، والمطربة حنان، والإعلامية دعاء فاروق.

وظهرت شهيرة في أحد المقاطع التي نشرتها دعاء فاروق من الحفل عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي ترتدي سترة من الفرو باللون الوردي، استخدمت الـ"كابوشون" المرتبط به في تغطية شعرها، الذي ظهر الجزء الأمامي منه.

وعلقت "دعاء" على المقطع، قائلة: "كان تجمع ستاتي لطيف واحتفلنا بعيد ميلاد شهيرة.. كل سنة وإنتي طيبة يا شهيرة يا أم قلب أبيض".

وكانت الفنانة شهيرة قد أثارت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بعد ظهورها في عدد من المناسبات متخلية عن الحجاب، جاء أحدثها بعد ظهورها دون حجاب مع الفنانة سهير رمزي خلال زيارتهما لمعرض و"بازار"، داخل أحد المراكز التجارية بمناسبة عيد الحب، فضلا عن ارتدائها "كاب" في عيد ميلاد الفنان فاروق الفيشاوي.

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