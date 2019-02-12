بالصور| زينة في "فوتو سيشن" جديد: "وأنا مش واخدة بالي"

خضعت الفنانة زينة لجلسة تصوير جديدة، بإطلالة "غريبة"، والتي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وأطلت زينة بأزياء شتوية، مرتدية قبعة بنية اللون، وبنطلون يتضمن 3 أزرار بشكل رأسي، وكوفيه خضراء بالإضافة إلى نظارة شمسية.

وعلقت الفنانة: "مفيش أحسن من الطبيعي.. مش بحب أقف أتصور، بس لما حد يصورني وأنا مش مركزة، بتطلع أحلي بكتير.. ولا إيه رأيكم؟؟".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت على آلاف تسجيلات الإعجاب، خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى مئات التعليقات، أبرزها: "إنتي جميلة في كل حالات"، و"إيه اللي لابساه ده"، و"بتشبهي بينلوبي كروز أوي"، و"كل الصور دي ومش واخدة بالك".

يذكر أن أخر أعمال زينة، مسلسلها الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وحمل اسم "ممنوع الاقتراب أو التصوير"، بصحبة مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم فتحي عبد الوهاب.

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