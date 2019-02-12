انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تخاطب المواطنين والمقيمين: لا تقعوا في هذا الفخ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 فبراير 2019 11:23 صباحاً - دعت دولة قطر مواطنيها والمقيمين فيها إلى عدم الانجرار والإساءة للشعوب والمجتمعات ورموزها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري، في بيان له أمس الاثنين: إنه "يتابع بكثير من الأسف الإساءات المتبادلة التي طغت في الآونة الأخيرة في وسائل التواصل الاجتماعي".

وانطلاقاً من ذلك أهاب البيان مجدّداً "بجميع المواطنين والمقيمين على أرض قطر بأن لا ينزلقوا ولا يقعوا في فخّ الإساءات والبذاءات، لا سيما التعميمات على الشعوب والمجتمعات ورموزها".

ولفت مكتب الاتصال الحكومي إلى أن دولة قطر سبق لها، في 24 أكتوبر 2017، أن أعلنت استجابتها لنداء أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، الداعي "إلى مراعاة حقوق الأجيال القادمة ولملمة الجراح وعدم الانزلاق في الإساءة".

وذكّر البيان أيضاً أن مكتب الاتصال الحكومي القطري كان قد دعا، في مناسبة سابقة، "الجميع إلى الترفّع وعدم الرد على الإساءة بمثلها".

واندلعت الأزمة الخليجية في يونيو من العام 2017، عقب المقاطعة السياسية والاقتصادية من قِبل كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر لدولة قطر؛ بتهمة دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة جملة وتفصيلاً، وتؤكد محاولة المساس بسيادتها.

وعقب هذه الأزمة تعرّض العديد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي -وخصوصاً "تويتر"- لدولة قطر، وأساؤوا إليها وإلى شعبها، كما أساءت وسائل إعلام دول الحصار للدوحة.

وتحاول قطر ومعها الكويت العمل لإنهاء الأزمة المتواصلة منذ ما يزيد عن العام ونصف العام، مطالبة بالجلوس إلى طاولة الحوار، إلا أن دول الحصار ترفض ذلك، وسط مواصلة الإساءة للجارة قطر من قبل المسؤولين والشعوب.