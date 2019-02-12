انت الان تتابع تفاصيل خبر عمرو أديب يهاجم علاء مبارك ويصفه بـ"رد سجون".. ما السبب؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 فبراير 2019 11:23 صباحاً - شنّ الإعلامي المصري عمرو أديب، هجوماً لاذعاً على نجل الرئيس المخلوع، حسني مبارك، (علاء)، مطالباً إياه بالكشف عن الأموال الموجودة في سويسرا بحسابه.

وقال أديب، خلال برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، خلال حلقة أمس الاثنين: "ما ينفعش واحد رد سجون يعلمنا الأدب، وبدنا نعرف مئات الملايين من أين، وعلاء ماذا يعمل وما هي طبيعة وظيفته".

وأضاف: "أنت الي جبته لنفسك يا علاء، والشيطان قام بوزّك، ولكنه لا يعلم أنه انتهى، هو وجمال بيه، ولن يعود للحكم ثاني".

وتابع: "على علاء تخليص نفسه، بخصوص الأموال الموجودة في سويسرا ثم البحث عني".

وكان علاء مبارك قد نشر فيديو قارن في مضمونه بين تصريحات الإعلامي عمرو أديب عن الرئيس الأسبق مبارك، أثناء وجوده في الحُكم، وبعد تنحّيه إبان ثورة 25 يناير، وأرفقه بقوله: "بدون تعليق"، ما أثار جدلاً واسعاً، ويبدو أنه السر وراء إغضاب أديب.