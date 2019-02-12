بالفيديو| دعاء فاروق تحتفل بعيد ميلاد شهيرة: "تجمع ستاتي لطيف"

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نشرت الإعلامية دعاء فاروق عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددًا من الصور ومقاطع الفيديو من احتفال ذكرى ميلاد الفنانة شهيرة، والذي كان يضم عددا من نجمات الفن، بينهن الفنانة سهير رمزي، ودلال عبدالعزيز، وعددًا من الصديقات المقربات.
وعلى أنغام أغنية "انزل ياجميل على الساحة"، أطفأت شهيرة "تورتة" عيد ميلادها، التي تحمل صورتها، وصورة آخرى مع الفنان محمود ياسين، وعلقت "دعاء" قائلةً: "كان تجمع ستاتي لطيف واحتفلنا بعيد ميلاد شهيرة، كل سنة وأنتي طيبة يا شهيرة يا أم قلب أبيض".
يذكر أن الفنانة شهيرة أثارت حالة من الجدل الفترة الماضية بعد ظهورها مؤخرًا دون حجاب برفقة الفنانة سهير رمزي، بالإضافة إلى ظهورها في عيد ميلاد الفنان فاروق الفيشاوي، مرتدية على رأسها "كاب" وشعرها مضفر ومنسدل منه.
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