كاتي بيري بإطلالة جذَّابة خلال حفلة نادي مارك رينسون

انتُقِدت المغنية كاتي بيري أثناء مُشاركتها الغناء مع أيقونة الغناء دولي بارتون في حفلة الغرامي، ورغم تلقي كاتي العديد من الانتقادات استطاعت أن تظهر في إطلالة أنيقة خلال حفلة أخرى بعد حفلة الغرامي في نادي مارك رينسون برعاية أبسليوت إليكس.

وظهرت بيري البالغة من العمر 34 عاما، في إطلالة رائعة وارتدت النجمة ثوبا أسود مطرزا بالترتر الذهبي والوردي مع أكمام منتفخة، وتميز الفستان بقصة صدر منخفضة مع فيونكة أسفل منطقة الصدر، ولمزيد من التأنق ارتدت بيري زوجين من الأقراط المتدلية وحذاء عاليا.

وشاركت بيري المغنية دولي بارتون في حفلة الغرامي، بجانب عدد من المغنيين للاحتفال بمسيرة بارتون المهنية طوال 50 عاما، لكن يبدو أن أداء بيري لم يحظَ إعجاب النقاد ولا حتى محبيها.

وظهرت بيري على المسرح بجانب بارتون ومع والمغنية كاسي موسغرافس التي شاركت في الأداء، وكانت بيري ترتدي بدلة حمراء تشبه رعاة البقر، وقامت بأداء أغنية "Here You Come Again"، ومن الواضح أن أداء بيري كان سيئا جدا وأزعج بارتون نفسها، كما حصلت على انتقادات من مُحبّيها، بسبب أدائها السيئ ومظهرها السيئ أيضا.

وقال أحد المُعجبين عبر "تويتر": "يجب أن يتم جلد بيري بشكل علني بسبب الجرائم الشنيعة التي ارتكبتها ضد الأيقونة دولي بارتون خلال حفلة الغرامي"، وقال آخر "هذه جريمة شنعاء بحق دولي بارتون".

