محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي "أنا بجوع وأنا باكل".. هذه العبارة شعار أغلب الشباب للتعبير عن رغبتهم الدائمة في تناول الطعام ما يتسبب في شعورهم بالارتباك عند الجوع، والحرج عند طلب الطعام بشكل متكرر، فهل هذا الأمر طبيعي أم مرضي؟ لمزيد عن جعان دايما؟.. 6 مشاكل مرضية وراء الرغبة المستمرة في تناول الطعام..اضغط هنا

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