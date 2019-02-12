شيرين تكشف عن معاناتها من مرض "الوسواس القهري"

قالت الفنانة شيرين إنها ذهبت لعدد من الأطباء النفسيين وأن من يعالجها حاليًا طبيب نفسي في الولايات المتحدة الامريكية وانها تتواصل معه عن طريق مترجم وتعتبره صديق لها.

وكشفت شيرين رسالة لهؤلاء خلال لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "تخاريف" عبر قناة "NEW TV"، عن اصابتها بالوسواس القهري عقب انجابها إبنتيها مريم وهنا.

وأوضحت شيرين أنها كانت تتخيل أشياء لا تحدث وأنها مازالت تتلقى علاج الوسواس القهري مؤكدة أن الطبيب لم يسمح لها بايقاف العلاج حتى الآن.

وكشفت شيرين أنها حاولت الإنتحار أكثر من مرة ووصفت الأمر بالتجربة الصعبة متمنية ألا يخوض أحد هذه التجربة الصعبة.

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