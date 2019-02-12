منها التطوع.. 5 خطوات لأسلوب حياة سعيدة ومتوازنة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يُعد نمط الحياة الصحي أساسيًا للتكيف مع الضغط النفسي وتحقيق التوازن بين العمل والحياة، فحاول القيام بهذه الخطوات الخمس التي قد تساهم في التكيف والمواءمة بين متطلبات الحياة عمومًا، وبين العمل والمنزل على وجه الخصوص، وفقًا لـ"البيان" الإماراتية.

1- اتباع نظام غذائي صحي:

النظام الغذائي الذي يركز على الفواكه والخضراوات الطازجة والبروتين الخالي من الدهون، يُحسِّن القدرة على الاحتفاظ بالمعرفة علاوة على القدرة على التحمل والعافية.

2- احصل على النوم بشكلٍ كافٍ:

قلة النوم تزيد الضغط النفسي، ومن المهم أيضًا تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية الشخصية، مثل أجهزة الكمبيوتر اللوحية، قبل موعد النوم مباشرة؛ لأن الضوء الأزرق المنبعث من هذه الأجهزة يقلل من مستوى الميلاتونين، وهو الهرمون المرتبط بالنوم.

3- خصص وقتًا للمرح والاسترخاء:

خصص وقتًا يوميًا لأداء نشاط تستمتع به، مثل ممارسة تمارينك المفضلة أو القراءة، والأفضل من ذلك، استكشاف الأنشطة التي يمكنك أداؤها مع رفيق لك، أو أسرتك أو أصدقائك؛ مثل التنزه أو ممارسة الرياضة أو الحصول على دروس في الطهي.

4- تطوع:

من المهم ألا تلزم نفسك بكثرة المواعيد، إلا أن الأبحاث تشير إلى أن التطوع يمكن أن يساهم في الشعور بقدر أكبر من التوازن بين العمل والحياة الشخصية، فقد يخفف العمل التطوعي الاختياري من مستويات الإنهاك والضغط النفسي لديك ويعزز من صحتك العاطفية والاجتماعية.

5- عزز نظام الدعم الخاص بك:

في مكان العمل، يمكنك تشكيل تحالف مع زملائك الذين يمكنهم تغطيتك أثناء عدم تواجدك، والعكس صحيح كذلك عند ظهور خلافات عائلية.

ففي المنزل، ليكن معك أصدقاء وأحباء محل ثقة يساعدونك على رعاية طفلك أو المسؤوليات المنزلية عندما يحتاج إلى العمل ساعات إضافية أو عند السفر.

متى تطلب المساعدة المهنية؟

يحتاج كل شخص إلى المساعدة من حين لآخر، أما إذا شعرت بأن حياتك فوضوية للغاية بحيث لا يمكنك تنظيمها وأنك تدور في حلقة مفرغة من القلق والاضطراب، فتحدث مع اختصاصي؛ مثل استشاري أو مقدم رعاية صحية نفسية آخر. أما إذا كان صاحب العمل يقدم برنامجًا لمساعدة الموظفين، فاستفد من الخدمات المتاحة.

تذكر، لا يُعد تحقيق التوازن الصحي بين العمل والحياة الشخصية عملية واحدة. فإيجاد توازن بين العمل والحياة الشخصية عملية مستمرة مع تغيير أسرتك واهتماماتك وحياتك العملية. ادرس أولوياتك دوريًا -وقم بتغييرات إذا لزم الأمر- للتأكد من محافظتك على المسار الصحيح.