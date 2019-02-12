انتهى عصر الحقن.. كبسولة جديدة لحقن الأنسولين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تمكن باحثون أمريكيون من ابتكار كبسولة دوائية يمكن أن تغني عن استخدام حقن الأنسولين المؤلمة التي يعتمد عليها المرضى للتحكم في سكر الدم.

وتحتوي الكبسولة وفقًا لـ"ديلي ميل" على إبرة دقيقة مصنوعة بشكل كامل تقريباً من الأنسولين المجفف بالتجميد، وزنبرك، ويتم تثبيتهما في مكانهما بواسطة قرص من السكر، بحسب موقع جريدة "البيان" الإماراتي.

وبمجرد أن تصل الكبسولة إلى المعدة، يذيب الماء قرص السكر، فينطلق الزنبرك، ويدفع بالأنسولين لحقن المعدة.