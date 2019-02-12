الامارات | مهرجان ضيافة يكرِّم «أفضل مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي لعام 2019»

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان ضيافة يكرِّم «أفضل مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي لعام 2019» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت في دبي فعاليات حفل توزيع الجوائز بمهرجان «ضيافة 2019» في دبي، الذي تم فيه تكريم 24 شخصية مشهورة من 14 دولة في أضخم حدث تكريمي بالعالم العربي، وتجسد الدورة الثالثة من المهرجان القيم الإنسانية لدولة الإمارات في «عام التسامح» من بوابة الفن والثقافة.

وشهدت الدورة تكريم مهند الوادية، الذي لقبته مجلة بروبيرتي تايمز العالمية في عام 2014 بذئب العقارات، بجائزة أفضل مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي لعام 2019، حيث يتمتع مهند الوادية بشهرة وتأثير إعلامي على نطاق واسع، كما يمتلك خبرة كبيرة في قطاع العقارات وعالم الاستثمار، ما جعله الشخصية الأكثر تأثيراً على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر مهند في كلمة خلال تكريمه «دبي هي مسقط روحي، ودبي ليست فقط المدينة التي تحتوي على أطول أبراج في العالم، وأجمل صروح عمرانية، وأفضل بنية تحتية، بل دبي مدينة قلبها كبير. دبي مدينة الأمل والعطاء والمحبة والسعادة، ودبي والإمارات العربية المتحدة هي بلد التسامح». ويتواصل مهرجان ضيافة، للعام الثالث على التوالي، ليكرم أسماء جديدة من الشخصيات المؤثرة من مشاهير الفن والإعلام والاقتصاد ومواقع التواصل وأصحاب الهمم ممن يستحقون هذه الجوائز.

وتمت مواكبة وتغطية الحفل من خلال أكثر من تسع قنوات فضائية و12 قناة إذاعية من أهم وسائل الإعلام المحلية والعربية، ابتداءً من وصول المشاهير والمكرمين والمدعوين على السجادة الحمراء من نخبة المجتمع على مستوى العالم العربي إلى الحفل، ووصولاً إلى انطلاق حفل توزيع الجوائز الذي تم نقله على الهواء مباشرة عبر فضائيات عدة. ونُظِم مهرجان ضيافة 2019 بنسخته الثالثة في منتجع أتلانتس النخلة في دبي، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام، حيث تم تكريم شخصيات عربية وعالمية رفيعة المستوى، قدموا إنجازات مهمة في مجالات الفن والإعلام وغيره.